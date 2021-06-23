«دبي الآن» تطلق خدمات صحية جديدة لإسعاد المتعاملين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الذكية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، إطلاق خدمتي تقديم طلب «شهادة فحص ما قبل الزواج» واستخراج «رقم سجلّ طبي» للحصول على لقاح «كوفيد- 19»، لتضاف إلى قائمة خدمات التطبيق والتي يزيد عددها على 130 خدمة حكومية وخاصة، تقدمها أكثر من 30 جهة من الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وتعاونت دبي الذكية على إطلاق خدمة «شهادة فحص ما قبل الزواج» مع كل من هيئة الصحة بدبي، ومحاكم دبي، إلى جانب «بناة المدينة» - التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي - والهادف إلى تصميم رحلات المتعاملين وتنفيذ أفكار مبتكرة بمجال الخدمات الحكومية. وتتيح الخدمة لمواطني دبي الذين يخططون للزواج في الإمارة، التقدم بطلب للحصول على «شهادة ما قبل الزواج» في دبي الآن، ما يوفر لهم الوقت والجهد من خلال تجربة متقدمة وسلسة وخالية من المعوقات.

ويتيح التطبيق كذلك عرض وتحميل الشهادة بشكل مباشر في غضون أيام، إلى جانب جميع المعلومات والمستندات المطلوبة المتعلقة بإجراءات الزواج، ما يسمح للمستخدمين بالتوجه إلى محاكم دبي وهم بكامل استعدادهم.

وفي الوقت نفسه، أطلقت دبي الذكية وهيئة الصحة خدمة استخراج «رقم سجلّ طبي» لمساعدة المستخدمين الذين يخططون للحصول على لقاح «كوفيد-19» مع الهيئة، ويحتاجون إلى الملف ليتمكنوا من حجز موعد للقاح.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: إن الخدمات السلسة والسريعة والخالية من الأوراق تعد جزءاً رئيساً من مهمتنا في دبي الذكية، حيث نسعى جاهدين لبناء مدينة ذكية متطورة».