«دستورية الوطني» تعتمد تقريرها بشأن التوجيه الأسري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري.

وقال أحمد عبدالله الشحي: إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري بعد مناقشته ضمن محاوره مع جميع الجهات المعنية والمختصة وعقد الحلقات النقاشية، وتم إدراج التوصيات المناسبة بناء على مخرجات دراسة اللجنة للموضوع، وسيتم رفع التقرير للمجلس لمناقشته في جلسات قادمة.