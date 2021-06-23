«خيرية الشارقة» تبني مستشفى في بنجلاديش

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة ( وام )

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن البدء بإنشاء «مستشفى الشارقة الخيري» في جمهورية بنجلاديش بميزانية 566 ألف درهم، وذلك ضمن أعمال الجمعية ومشاريعها الخيرية.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع: إنه تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي تقرر إنشاء مستشفى «الشارقة الخيري» في منطقة شوكبلاش إحدى مناطق محافظة شيشاغونغ بجمهورية بنجلاديش على مساحة 342 متراً مربعاً. ويضم المستشفى قسماً للطوارئ والفحوصات العامة وقسماً للعمليات الجراحية والأشعة بالموجات الصوتية والسينية وصيدلية لتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع سفارة الدولة وعبر مكتب الجمعية في بنجلاديش.