المري يشيد بتكريم الأمم المتحدة لخط الدفاع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ثمّن معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تخصيص الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2021 لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن تخصيص هذا اليوم لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول يساهم في استذكار الجهود الجبّارة والكبيرة والإنسانية التي قدموها أثناء التعامل مع الجائحة التي امتدت تداعياتها في أنحاء العالم كافة.

وقال معاليه: إن تخصيص يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول يساهم في إلقاء الضوء على الدور النبيل والتضحيات الكبيرة التي قام بها كافة الرجال والنساء في مكافحة الفيروس على مدار أكثر من عام، وعلى امتداد 24 ساعة في اليوم منذ بدء الجائحة، والذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وولاء وانتماء وتفانٍ في كافة أوطانهم على امتداد العالم.

وأكد معالي الفريق المري أن جهود خط الدفاع الأول هي محط فخر واعتزاز ومحل تقدير واحترام لما قدموه من جهود نوعية في التعامل مع الجائحة التي شكلت ضغطاً على كافة الموارد البشرية في أنحاء العالم كافة، مبيناً أن تعاملهم مع الجائحة عكس أسمى معاني القيم الإنسانية في دعم البشرية جمعاء، وتقديم كل الرعاية والدعم الطبي والنفسي للمرضى، مع تضافر جهود كافة أفراد وفئات المجتمعات في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وصولاً إلى بدء حملة التطعيمات على المستوى العالمي.

كما أثنى معالي القائد العام لشرطة دبي على تخصيص الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام يوماً للاحتفال بالخدمة العامة، لما يحمل من أهداف سامية في الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالعاملين في الخدمة العامة للمجتمعات، وتسليط الضوء على إسهاماتهم في عملية التنمية.