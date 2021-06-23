تطبيق «نحن نهتم» لتعزيز الصحة النفسية والبدنية لكوادر التمريض

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطبيق «نحن نهتم» الذكي لضمان الرفاهية الجسدية والنفسية للكوادر التمريضية بهدف توفير أدوات وتقنيات رقمية متنوعة للكادر التمريضي من أجل تمكينهم وتسهيل عملية التواصل فيما بينهم ومشاركة قصص نجاحهم والاحتفاء بإنجازاتهم. وهو عبارة عن منصة رقمية للكادر التمريضي تمكنهم من الاستفادة من مختلف الموارد التعليمية، والتواصل مع زملائهم وتقديم الملاحظات بكفاءة إلى الإدارة العليا.

ويستهدف المشروع الذي تعرضه الوزارة والمؤسسة على منصتهما المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، الكوادر التمريضية والقابلات بهدف تسهيل عملية التواصل والاتصال المباشر معهم في الميدان لرفع الشكاوى والمقترحات وتتبعها، وثانياً لتوفير الدعم النفسي والمعنوي والمراقبة الدورية للياقتهم الصحية، وثالثاً كوسيلة لاكتشاف المواهب واستغلالها فيما يخدم الصحة العامة. وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مهنة التمريض تعتبر من أهم المهن الاستراتيجية والرئيسة في نظم الرعاية الصحية، ولذلك نحرص على توفير المقومات الرئيسة لتأهيل الكوادر التمريضية وتوفير الدعم والمساندة واستقطاب واستبقاء الكفاءات المؤهلة والمتخصصة، بما يسهم في إرساء منظومة صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وتبني أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز واستدامة النظام الصحي ومساهمته في دفع مسيرة التنمية الشاملة، التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة في ظل استراتيجية عمل متكاملة. وأشار إلى أهمية توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الرعاية التمريضية حيث يمثل تطبيق «نحن نهتم» نتاج التجارب والخبرات التي مرت بها كوادر التمريض منذ ظهور جائحة كوفيد- 19 وابتكار وسائل للتواصل والوصول إلى الكوادر التمريضية ودورهم المحوري في خط الدفاع الأول، وما حققوه من إنجازات. بدورها أوضحت الدكتورة سمية البلوشي رئيس اللجنة الوطنية العليا لشؤون التمريض مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الهدف من التطبيق هو تحسين جودة حياة الكوادر التمريضية وتسهيل بيئة العمل، لاسيما وأننا نتحدث اليوم عن إحدى المهن الإنسانية النبيلة، والتي صنعت الفارق في حياتنا جميعاً بعد ظهور جائحة كوفيد- 19.

وعن آلية عمل التطبيق قالت إنه يتطلب التسجيل فيه حيث إنه يتعرف على الكوادر التمريضية العاملة في المؤسسة، وبإمكانهم تدوين ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها والتواصل فيما بينهم من خلال نظام الشات.

وأضافت: «أما فيما يتعلق بالدعم فإنه بإمكان النظام التعرف على صحة الكوادر التمريضية الجسدية والنفسية من خلال الاستبيانات وعليه يتم توفير الدعم المناسب لهم، بالإضافة إلى أن نظام التواصل يمنحهم سرعة الوصول والتواصل المباشر مع القيادات التمريضية.

كما يوفر التطبيق قاعدة بيانات ورؤية تحليلية حول المؤشرات المتعلقة بجودة الحياة، لتمكين القيادات التمريضية من المتابعة المباشرة».