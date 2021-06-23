«قضاء أبوظبي»: تأهيل 23 مفتشاً من البلديات للضبطية القضائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، تنفيذ برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية للدفعة الثالثة من مفتشي بلدية أبوظبي، بمشاركة 23 مفتشاً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية قدرات المفتشين وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم، وفق الضوابط القانونية المحددة، وبما يسهم في دعم وتطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم.

ويركز البرنامج التأهيلي الذي يستمر على مدار شهرين، ويحاضر به نخبة متميزة من أعضاء الهيئة القضائية والخبراء الوطنيين والأجانب، على التعريف بالضبط القضائي وضروراته وأهدافه وتميزه عن الضبط الإداري، ومجموع الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها الجهات الإدارية، بهدف انتظام المرفق البلدي وتنميته والمحافظة علي عناصر النظام العام، ومنع وقوع المخالفات في إطار الدور الوقائي والإنمائي، والذي يعد المهمة الأساسية لمأمور الضبط ضمن المفاهيم الجديدة لتحديث برامج الأكاديمية لتتماشي مع رؤية إمارة أبوظبي، لتكون المكان الأفضل للإقامة والاستثمار وريادة الأعمال عالمياً.