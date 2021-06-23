تخريج «أول دفعة لبرنامج العارضين» بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تخريج «أول دفعة لبرنامج تأهيل العارضين في شرطة دبي»، بعد حصولهم على التدريب والمواد العلمية التخصصية التي تُمكنهم من التعامل بحرفية عالية مع زوار منصات شرطة دبي في المعارض كافة.

وأكد أن مشروع برنامج تأهيل عارضي شرطة دبي جاء بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بتقديم الدورات التخصصية لمن يمتلكون المقومات والقدرات على التواصل مع الجمهور الزائر إلى منصات شرطة دبي في المعارض، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للتدريب عملتا على إعداد المادة العلمية والتدريبية المختصة للبرنامج الذي خضع له كافة المشاركين ليكونوا على أهبة الاستعداد الدائم لتمثيل شرطة دبي في المعارض المحلية والعالمية.

ولفت العميد شهيل إلى أن الموظفين الذين يمثلون شرطة دبي في المعارض يجب أن يمتلكوا كافة الإمكانات التي تجعلهم قادرين على ترك انطباع إيجابي عند الجمهور، مبيناً أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وستكون هناك دفعات مستقبلية ضمن البرنامج.