الامارات | 58 دولة تستقبل المواطنين دون حجر صحي

شكرا لقرائتكم خبر عن 58 دولة تستقبل المواطنين دون حجر صحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل عدد الدول التي تستقبل المسافرين من مواطني الدولة من دون حجر صحي عند الوصول إلى 58 دولة حول العالم، شملت دولاً أميركية وأوروبية وآسيوية وعربية، فيما تفاوتت متطلبات السفر إلى هذه الدول من حيث إلزامية التطعيم والفترة الزمنية للفحص المسبق، بحسب ما أظهرته الصفحة المتخصصة للمسافر الإماراتي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وطبقت دول عدة حول العالم إجراءات وقيوداً احترازية مختلفة لاستقبال السائحين والزوّار في مطاراتها مع انتشار جائحة «كوفيد-19»، وتفاوتت بين الحجر المؤسسي لمدة أسبوع، وإلزامية الحصول على نتيجة فحص سلبي، واقتصار السماح بالدخول إليها على فئة المطعمين.

وأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني صفحة إرشادات السفر خلال الجائحة توضح فيها الإجراءات الخاصة بدخول كل دولة، لمساعدة المسافر الإماراتي لمعرفة المتطلبات قبل السفر.

وشملت الدول التي يسمح بسفر المواطنين إليها من دون حجر مؤسسي، الولايات المتحدة الأميركية، حيث بينت إجراءات السفر إليها أنه يتوجب إجراء اختبار PCR قبل موعد السفر بثلاثة أيام، أو تقديم ما يثبت تعافيهم من الوباء في حال الإصابة إلى شركة الطيران.

كما يسمح بالسفر إلى المملكة العربية السعودية من دون حجر صحي، مع تطبيق مجموعة من المتطلبات إذ تضمنت إجراءات دخول المحصنين عبر المنافذ الجوية والبرية: الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، والحصول على نتيجة فحص سلبية لاختبار PCR لا يتجاوز موعد إجرائه 72 ساعة قبل موعد المغادرة عن طريق الجو، ونتيجة فحص سلبية لاختبار PCR لا يتجاوز موعد إجرائه 48 ساعة قبل موعد المغادرة عن طريق البر، وتسجيل شهادة التطعيم عبر الموقع التالي:

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

ويستثنى من عمل فحص (PCR) جميع من هم دون سن الثامنة، ولا يلزم عليهم عمل فحص PCR بعد الوصول أو الحجر المنزلي عند الوصول، والتسجيل في تطبيق «توكلنا» خلال ثماني ساعات من الوصول للمملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة لإجراءات دخول غير المحصنين، فإنه يكون عبر المنافذ الجوية، إذ بينت التعليمات أن غير المحصن هو الذي لم يتلقَّ كامل لقاحات «كورونا» المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن نتيجة فحص سلبية لاختبار PCR لا يتجاوز موعد إجرائه 72 ساعة قبل موعد المغادرة، ويستثنى من عمل فحص (PCR) جميع من هم دون سن الثامنة.

أمّا إجراءات الحجر عند الوصول للدولة، فإنه يستثنى من الحجر الحاصلون على اللقاحات في المملكة العربية السعودية، ولا يلزم عليهم عمل فحص PCR بعد الوصول أو الحجر المنزلي عند الوصول.

وبالنسبة لإجراءات حجر غير المحصنين، بينت الإجراءات أنه يكون في منشأة مخصصة لمدة سبعة أيام شريطة خلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة، ويجب عمل فحص (PCR) مرتين: في اليوم الأول، واليوم السابع من الوصول إلى المملكة، وتنتهي مدة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مـع عدم ظهـور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن.

كما تسمح دول أوروبية عدة باستقبال مواطني الدولة من دون حجر صحي، ومنها إيطاليا إذ يتطلب من المسافر تقديم نتيجة فحص كورونا PCR سلبية ولا تزيد فترة صلاحيتها على 48 ساعة، فيما تطلب الجمهورية الفرنسية من المسافر نتيجة فحص سلبية (PCR) لا تزيد مدتها على 72 ساعة، وإبراز شهادة التطعيم للحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، ومراجعة السفارة الفرنسية وطلب الحصول على تصريح دخول، بناءً على سبب قهري كالعلاج أو العمل، ولا يتم تطبيق الحجر للحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، فيما يُطبق الحجر المنزلي (في مقر الإقامة) لمدة سبعة أيام لغير الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة.

كما تسمح إسبانيا باستقبال المواطنين من دون حجر صحي، وتشترط تقديم نتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد فترة صلاحيتها على 48 ساعة، وإبراز شهادة الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر على الإرشادات والنصائح المخصصة للمسافرين، والتأكد من الحصول على المتطلبات والمعلومات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة المنشودة قبل السفر إليها.

ونصحت المواطن بأن يتبع الخطوات الأساسية عند التخطيط للسفر، ابتداءً من زيارة موقع الوزارة، للتأكد من استقبال الدولة التي سيتوجه إليها، ثم حجز تذاكر السفر، واستيفاء اشتراطات وجهة السفر.

«تواجدي»

حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة «تواجدي»، وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار السن والأطفال من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي «UAEMOFAIC»، حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات، أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج، وتقديم المساعدة لهم.

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