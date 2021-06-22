الامارات | 5 متهمين يسرقون فلاتر بـ 3.6 ملايين درهم من سيارات مستأجرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 متهمين يسرقون فلاتر بـ 3.6 ملايين درهم من سيارات مستأجرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي، خمسة متهمين (آسيويين) إلى محكمة الجنايات، أمس، بتهمة سرقة وإتلاف عوادم 431 سيارة وسرقة فلاترها، وتقدر قيمتها بثلاثة ملايين و640 ألف درهم، عائدة إلى شركتي تأجير سيارات في دبي.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين استأجروا السيارات من الشركتين ونقلوها إلى كراجات وعزبة مستأجرة في إمارة أخرى، وقصوا العوادم منها، واختلسوا الفلاتر، ثم قاموا بتلحيم العوادم مرة أخرى، وإعادة السيارات إلى الشركتين.

وأقر أحد المتهمين في التحقيقات بالاشتراك مع آخرين، بإتلاف عواد السيارات وسرقة فلاترها، عازياً سبب اشتراكه في السرقة إلى أنه عاطل عن العمل، وأقر بالاستيلاء على الفلاتر الموجودة في عوادم السيارات، بالاشتراك مع المتهمين الآخرين.

وذكر أنه طلب من أحد المتهمين أن يستأجر المركبات مقابل 180 درهماً لكل مركبة، ثم يسلمها له في إمارة أخرى، وأن يعود إليه بعد أربع ساعات، حتى ينتهي من قص العادم وسرقة الفلتر، ثم إعادة المركبة، مشيراً إلى أنه عندما زاد عدد المركبات المستأجرة، استدعى بقية المتهمين لمساعدته في تنفيذ الجريمة.

من جانبه، ذكر المبلغ عن الواقعة، ويعمل مندوب علاقات عامة في إحدى الشركتين، أنه بعد فحص السيارت المستأجرة، وهي مختلفة الأنواع، من قبل المتهم، خلال المدة من أكتوبر حتى أبريل الماضيين، تبين أن عوادمها لا تحتوي على الفلاتر التي تقلل نسبة انبعاثات الدخان، فأبلغ الشرطة بالواقعة.

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