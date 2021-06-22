«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطلق أولى إصداراتها الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - سعد عبد الراضي (أبوظبي) أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن إطلاق أولى إصداراتها الرقمية في مواضيع بحثية متنوعة تهم المجتمع، وتهدف إلى تعزيز خطاب التسامح والتعايش السلمي والحوار الحضاري والتعريف بإنجازات الحضارة العربية الإسلامية.

وأكد مدير الجامعة خالد اليبهوني الظاهري، حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على دعم توجيهات القيادة الرشيدة في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي، الذي يلعب دورًا محوريًّا في تكوين الإنسان الفكري، ويسهم في توسيع مداركه ونهجه في التعامل مع الآخر.

وأضاف: «إطلاق أولى الأعمال البحثية والمؤلفات الأدبية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يسهم في التعريف بأهم إنجازات أعلام الحضارة العربية والإسلامية وترسيخ القيم النبيلة المتأصلة في ديننا الحنيف، وفي موروثنا الوطني المتجسد في فكر الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه». وأوضح:«العناية بإصدار البحوث العلمية والمؤلفات تهدف إلى نشر العلم والمعرفة وتشجيع المجتمع على طلب العلم، ويعد كتاب «روح وريحان» الذي أصدرته الجامعة موسوعة ثقافية وعلمية متنوعة، جاءت وليدة الاحتياجات المجتمعية والفكرية، وتسعى إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة إلحاحًا في وقتنا الراهن، من منظور تاريخي وديني وعلمي».

وتابع: «أما الإصدار الثاني «مصايف العلماء» فهو كتاب فريد من حيث الفكرة والمحتوى، إذ يهدف إلى تعريف الجمهور بالطريقة التي كان يقضي بها العلماء والأدباء أوقاتهم في البحث عن المعارف، والتزود بالعلوم وذلك لتعزيز حب العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتقديم أمثلة رائدة حول كيفية استثمار الوقت، لتطوير الذات وخدمة المجتمع». وقال الظاهري: إن هذه الإصدارات ثمرة جهود نخبة من أساتذة الجامعة وباحثيها، وامتداد للمحاضرات العلمية التي تم تقديمها لخدمة المجتمع وإثراء المادة البحثية في المواضيع المستجدة، ويعد «مصايف العلماء» الأول من نوعه الذي يستعرض مسيرة العلماء في التحصيل العلمي مع اختلاف الأزمنة والأحوال والأوضاع، ليثبت بأن العلم رسالة نبيلة ومقصد عظيم في كل وقت وحين. وستكون الإصدارات متاحة بصيغتها الرقمية، في موقع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الإلكتروني www.mbzuh.ac.ae