الامارات | التسجيل في "حماية" لمراقبة أنظمة الحريق إلزامي الأسبوع المقبل بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل في "حماية" لمراقبة أنظمة الحريق إلزامي الأسبوع المقبل بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية أم القيوين عن فتح باب التسجيل الإلزامي لجميع المباني والمنشآت في الإمارة لمشروع "حماية" بشأن المراقبة الذكية لأنظمة مكافحة الحريق بالمنشآت بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم "9" لسنة 2020 الذي أطلق المشروع بناءً على الحاجة الملحة لتفادي مخاطر الحريق وسعياً منا للوصول لمجتمع خال من الأخطار في إمارة أم القيوين، حيث سيتم منح المنشآت فترة سماح سيتم الاعلان عنها الأسبوع المقبل.

وأوضحت البلدية أن المشروع يتضمن ربط جميع أنظمة إنذار الحريق في المباني والمؤسسات الخاصة والعامة بنظام مراقبة ذكي يقوم بمراقبة لوحة الحريق لحظة بلحظة، ويقوم النظام بنقل جميع الأحداث في جهاز حماية المرتبط بنظام الحريق إلى مركز التحكم للاستجابة السريعة في حالة حدوث حريق، إذ تصل تكلفة تركيب جهاز الإنذار المبكر بـ 6000 درهم إماراتي غير شاملة للضريبة.

وأضافت أنه فور تلقي الإنذار سيتحقق مراقبي مركز تلقي الإنذارات ما إذا كان الإنذار صحيحاً أم خاطئاً في أقل من 90 ثانية، على أن تستجيب جميع خدمات الطوارئ لحلات الحريق التي تهدد سلامة الأفراد والممتلكات، ومن ثم يتم إبلاغ الدفاع المدني بالإنذار بعد التأكد من صحته في غضون ثوان معدودة، وسيتم تزويدهم بالمعلومات وإحداثيات الموقع وعليه تصبح استجابة الخدمات أكثر فاعلية ويسهل تحقيق الرؤية الهادفة الى جعل الإمارة أكثر أماناً.

وأشارت إلى أنه يجب على جميع المنشآت التسجيل من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بحكومة أم القيوين، أو عبر الموقع الخاص بنظام حمايةHimayatech.ae، حيث يجب على العميل إدخال بيانات صاحب المنشأة أو من ينوبه وإرفاق المستندات المطلوبة، وإدخال بيانات المنشأة وإرفاق المستندات المطلوبة واختيار موعد زيارة الفريق التقني من حماية لفحص موقع التركيب، وإتمام عملية الدفع، ومن ثم سيتم مراجعة عملية التسجيل من قبل مدقق المعلومات والتأكيد التسجيل من مسؤول تسجيل البيانات أو إرجاع المعاملة لنقص في المستندات او خطأ في المعلومات.

ولفتت إلى أنه في حال تم تأكيد المعاملة، سيتم تحديد موعد الزيارة للفريق التقني من قبل العميل لمعاينة المكان، بحيث تكون زيارة الفريق التقني للمنشأة في التاريخ المحدد مع وجوب حضور شركة صيانة نظام الحريق، مضيفة أنه في حال جاهزية المكان سيقوم الفريق التقني بتركيب الجهاز وفي حال عدم جاهزية المكان سيتم منح العمل مهلة أسبوعين لتجهيز المكان بحيث تكون تكاليف الزيارة الثالثة مدفوعة من قبل العميل.

وذكرت أن تكلفة تركيب جهاز الإنذار المبكر تبلغ 6000 درهم غير شاملة للضريبة وتشمل توريد تركيب واختبار وتشغيل النظام مع جهاز حماية ومضان لمدة سنة.

وأوضحت أنه بعد تسجيل المنشأة بالموقع الالكتروني سيتم تنفيذ زيارتين لتقييم المنشأة الخاصة بالعميل وذلك للتأكد من جهوزيتها لتركيب الجهاز وفي حال طلب العميل زيارة ثالثة سيتم فرض مبلغ 450 درهم غير شاملة للضريبة رسوم التقييم الإضافي بعد أول زيارتين، بحيث تبلغ تكلفة الصيانة السنوية بدءاً من السنة الثانية 1500 درهم غير شاملة الضريبة، وسيتم فرض نفس الرسوم عند تخطي الزيارتين المجانيتين وطلب زيارة ثالثة للتقييم.

وأضافت أنه سيتم تركيب جهاز حماية على كل جهاز نظام الحريق، وستكون الرسوم ثابتة بغض النظر عن حجم المنشأة الخاصة، وستطبق رسوم الضريبة 5% على الرسوم المعتمدة.

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