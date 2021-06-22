الامارات | محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للاحصاء ومركز دبي للأمن الالكتروني ومديرها الجديد حمد المنصوري أحد أعضاء فريقي، وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال سموه في تغريدة أخرى: "بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عام.. حجم اقتصادنا الرقمي يتجاوز 100 مليار درهم ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين.. توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً".

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