البواردي يستقبل سفير باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالسفير الباكستاني، وهنأه بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية باكستان في مختلف المجالات، والسعي نحو تعزيز التعاون الدفاعي، ورفع مستوى التدريب العسكري، وتبادل الخبرات بشأن الصناعات العسكرية، وتوطيد العلاقات الدفاعية، بما يتفق ويتناسب مع المصلحة المشتركة للبلدين ويدعم رؤية وتطلعات الحكومتين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشاد السفير الباكستاني بجهود دولة الإمارات ودورها المميز في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، ودعمها الإنساني والاجتماعي والطبي للدول المحتاجة في العالم، وأخذ التدابير الوقائية والعلاجية للحد من انتشار الوباء.