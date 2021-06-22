«تعليمية الوطني» تناقش سياسة «الثقافة والشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب بحضور عدد من ممثلي الجهات المختصة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، وضرار حميد بالهول، وعفــراء بخيــت العليلـي.

وشارك فيها ممثلو دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وهيئة الثقافة والفنون وندوة الثقافة والعلوم في دبي، وجمعة الماجد للثقافة والفنون، ودائرة الثقافة بالشارقة.

وقال ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة: إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب بحضور عدد من الجهات، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتحديات التي تواجه هذا الموضوع وفق محاوره المعتمدة وهي: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

حلقات نقاشية وزيارات ميدانية

أوضح اليماحي أن اللجنة ستناقش الموضوع مع ممثلي وزارة الثقافة والشباب خلال اجتماعها المقبل، كما ستنظم في إطار مناقشتها للموضوع حلقات نقاشية وزيارات ميدانية للمراكز الثقافية والشبابية لدراسة الموضوع العام بشكل شامل مع مختلف فئات المجتمع، والخروج بتوصيات تلامس الواقع وتصب في عملية تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية والشبابية والإعلامية.

من جهة أخرى، أشار ناصر اليماحي إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على ملاحظات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، والذي تم اعتماد تقريره النهائي وسيتم مناقشته في إحدى الجلسات المقبلة. منوهاً بأن مشروع القانون يتضمن (7) مواد، منها استبدال عبارات ومواد قانونية بأخرى جديدة، وقرارات وأنظمة تنفيذ أحكام القانون والنشر والعمل بالقانون.