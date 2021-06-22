«إسلامية الوطني» تناقش سياسة «الطاقة والبنية التحتية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية بحضور ممثلي جمعية الإمارات للتخطيط الحضري، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وحضر من جمعية الإمارات للتخطيط الحضري الدكتور سالم علي الشافعي المدير التنفيذي، والدكتور أحمد حسن المرشدي عضو الجمعية.

وقال خلفان راشد النايلي الشامسي: تم في الاجتماع الاطلاع على ملاحظات ومقترحات ممثلي جمعية الإمارات للتخطيط الحضري بشأن الموضوع، والتعرف على أبرز التحديات المتعلقة بمشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق الاتحادية، مضيفاً أن اللجنة اطلعت كذلك على مجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحصر المشاريع التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية من مبان وطرق وسدود ونسب إنجازها، وأبرز الإشكاليات التي تواجه الوزارة في تنفيذها.