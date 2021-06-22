تكريم المدارس الفائزة بمسابقة «جمع العبوات البلاستيكية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

كرمت بلدية دبي المؤسسات التعليمية الفائزة بمسابقة «جمع العبوات البلاستيكية» على مستوى القطاع الحكومي، والتي شهدت مشاركة ما يقارب 19 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 63 مؤسسة تعليمية حكومية بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي. وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا التلوث البلاستيكي وتأثيرها في البيئة. وأكد المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات ببلدية دبي أن المسابقة بنسختها الثالثة تعتبر بمثابة ورشة توعية تسهم في تحفيز وتشجيع الطلبة على أهمية جمع وفصل النفايات من المصدر وتحقيق الاستفادة القصوى منها. ولفت سيفائي إلى أنه تم تنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية في المدارس، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة التربية والتعليم ممثلة بمنطقة دبي التعليمية وعدد من شركات القطاع الخاص الداعمة لجهود التوعية المجتمعية إيماناً من البلدية بأهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة من خلال غرس ثقافة إعادة التدوير والحد من استخدام البلاستيك.

وأشار إلى أن المسابقة نجحت في جمع 5.5 طن من العبوات البلاستيكية ضمن مسابقتها السنوية للمؤسسات التعليمية بنسختها الثالثة وتم إعادة تدويرها ونسعى لأن تشهد النسخة المقبلة لهذه المسابقة مشاركة من المؤسسات التعليمية من القطاع الخاص وتعزيز الدور التوعوي للقطاع التعليمي، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون في مجال الفعاليات والبرامج التوعوية الخاصة بالإدارة المستدامة للنفايات.

الفائزون

فازت بالمركز الأول في المسابقة مدرسة جميرا النموذجية للبنات والتي استطاعت طالباتها جمع 1074 كلجم من العبوات البلاستيكية، وفازت بالمركز الثاني مدرسة سلمى الأنصارية للتعليم الأساسي التي استطاعت طالباتها جمع 720 كلجم من العبوات البلاستيكية أما المدرسة الفائزة بالمركز الثالث فهي مدرسة الراية للتعليم الثانوي للبنات والتي استطاعت طالباتها جمع 387 كغم من العبوات.