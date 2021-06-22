جامعة زايد ضمن أفضل 700 مؤسسة أكاديمية عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

حققت جامعة زايد إنجازاً أكاديمياً بدخولها قائمة أفضل 700 جامعة حول العالم، وفقاً لتصنيفات «كيو إس» العالمية لعام 2022.

وجاءت الجامعة في المراكز ما بين 651 - 700 على مستوى العالم، وحققت المرتبة الخامسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تصنيفها في المرتبة الـ20 على مستوى الدول العربية، وجاء أداء جامعة زايد من بين أفضل %50 في تصنيفات «كيو إس» العالمية. وحصلت الجامعة على تصنيف أفضل 501 - 550 جامعة عالمية، بحسب المحتوى الأكاديمي، وهو علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، وكذلك التجارة وإدارة الأعمال.

وأعرب الدكتور خالد محمد الخزرجي، مدير جامعة زايد عن فخره بالمركز الذي حققته الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات، مشيراً إلى أن الارتقاء في أداء الجامعة من المرتبة 701 - 750 في العام الماضي هو مؤشر واضح على اهتمامنا وحرصنا على الريادة في التعليم، ودليل على دعم القيادة الرشيدة بتوجيهاتها السديدة والمتواصلة للرؤى الوطنية الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم.

مرتبة عالية

حصلت جامعة زايد على مرتبة «عالية» من تصنيف «كيو إس» في فئة الجامعة العالمية في مجال «كثافة البحث العلمي»، والتي تضم هذا العام 1673 مؤسسة أكاديمية شاركت من جميع أنحاء العالم، كما تم تصنيف الجامعة أيضاً في المرتبة العاشرة عالمياً لتوظيف «أعضاء هيئة تدريس دوليين» بأكثر من 569 أستاذاً من مختلف دول العالم، وهو أقوى مؤشر أداء لجامعة زايد في تصنيفات «كيو إس» العالمية.

ويعتمد تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات على ستة عوامل رئيسية، هي: سمعة الجامعة عالمياً بين الجامعات الأخرى، وعلاقة الجامعة بالشركات وتوظيف طلابها وخريجيها في سوق العمل، ثم عدد ونسبة الطلبة مقارنة بعدد ونسبة الأساتذة، وكذلك نسبة الاقتباس البحثي مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس.