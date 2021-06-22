الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوارئ

اشتكى مرضى طول الانتظار في أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات الخاصة بأبوظبي، داعين إلى التوسع في عدد الأسرّة والكادر الطبي في المناوبات الليلية، وإعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والحالات المرضية الحرجة.

امتحانات

اقترح أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، زيادة عدد أسئلة الامتحانات ليصل إلى 50 سؤالاً في الورقة الامتحانية لكل مادة، بحيث لا تزيد درجة السؤال الواحد على درجتين فقط، وبذلك لا يفقد الطالب درجات كثيرة حال أخطأ في سؤال أو أكثر.

مصاعد

تساءل روّاد مراكز تجارية عن إمكانية استخدام المصاعد المخصصة لذوي الإعاقة الحركية فقط، إذ سمحت مراكز تجارية باستخدامها، أخيراً، من مرتادي المركز، بينما رفضت أخرى ذلك، مطالبين بإتاحتها لكبار السن على الأقل خلال الفترة الحالية.

تباعد

أفاد قارئ بأن بعض مرتادي المقاهي لا يلتزمون بإجراءات التباعد الجسدي عند نقاط الدفع، على الرغم من وجود علامات على الأرض، تحدد مكان وقوف كل منهم، لافتاً إلى أهمية منح عمال المقاهي صلاحية فرض التباعد بين الزبائن، للحدّ من انتشار «كوفيد 19».

تخفيضات

زارت قارئة معرضاً في منطقة القوز بدبي، أعلن تنزيلات على أسعار السلع المعروضة، بينها مزهريات، واشترت واحدة بـ65 درهماً، على أن تحصل على أخرى مجاناً، واكتشفت من خلال ملصق على المزهرية، أن المعرض اشتراها من محل معروف للهدايا في إمارة مجاورة، يبيع الواحدة بخمسة دراهم فقط.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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