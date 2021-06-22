بلدية الذيد تخالف 17 منشأة غذائية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أطلق قسم الصحة ببلدية مدينة الذيد حملة بعنوان الحملة الصيفية، والتي تم من خلالها التفتيش المفاجئ على الإجراءات الرقابية والاحترازية في ظل جائحة «كوفيد – 19»، وخاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، حيث بلغ عدد المحال التي تمت زياراتها (196) مؤسسة غذائية، كالسوبر ماركت والبقالات ومراكز بيع المواد الغذائية التابعة لمدينة الذيد، وقد بلغ عدد المخالفات في الحملة (17) مخالفة، و(57) إنذاراً، و(62) متابعة إنذار، وتم مصادرة (167.500) كيلوجرام من المواد الغذائية التالفة.

وأفاد أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة بأن الحملة مقسمة إلى مرحلتين الأولى صباحاً والثانية مساءً، والتي أستمرت عدة أيام، وترتكز الحملة على اشتراطات صحية من أبرزها الالتزام بطرق الحفظ السليمة للمواد الغذائية خلال فصل الصيف.