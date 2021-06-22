«مدني أبوظبي» يرفع جاهزيته لفصل الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكملت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني استعداداتها وجاهزيتها لفصل الصيف، بالتركيز على تعزيز وعي الجمهور بالمنازل وأصحاب المحال التجارية، ومختلف المنشآت بأهمية تطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من الحرائق.

وأعدت الهيئة خطة لرفع جهازية الفرق الميدانية على مستوى الأفراد والآليات، تركز على تقليل زمن سرعة الاستجابة للحوادث، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطر الحرائق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ الحملات التفتيشية للوقوف على إجراءات الوقاية والسلامة في مختلف المنشآت.

ودعت أصحاب المنازل والمطاعم على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل الغاز وعدم ترك الأسطوانات معرّضة لأشعة الشمس المباشرة، وفحص الشبكات الكهربائية المكشوفة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة المنزلية مثل: مكيفات الهواء، وإغلاق أنابيب الغاز بعد كل استخدام، ووضع أسطوانة الغاز خارج المطبخ، وعدم التدخين بالقرب من الستائر والمفروشات، والتأكد من إطفاء السيجارة، ووضع أعواد الثقاب بعيداً عن متناول يد الأطفال. وحذرت من حوادث الحرائق في المركبات، نتيجة إهمال الصيانة الميكانيكية الضرورية لأمن وسلامة سياراتهم، داعياً السائقين إلى ضرورة وضع طفايات حريق داخل السيارة، وفق المواصفات المعتمدة. وناشدت الجمهور بضرورة إفساح الطريق لآليات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف والإنقاذ لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث، وعدم التجمهر أثناء حوادث الحريق، حيث يشكل خطورة على حياتهم، ويعرقل وصول آليات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لأداء مهامها على أكمل وجه.