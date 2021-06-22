تعاون بين «شرطة دبي» و«كوبنهاغن نايز»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

استقبل العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، وفداً من منظمة كوبنهاغن نايز برئاسة الخبير جيمس ثوم، مدير مكتب كوبنهاغن.

وبحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض مشروع مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية في موقع إكسبو ومبنى القيادة العامة لشرطة دبي، وخطة مسارات الدراجات الهوائية والكهربائية والمواقف المخصصة لها، والبنى التحتية التي تتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، واشتراطات السلامة والأمان.