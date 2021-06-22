المري يستقبل سفيرة أستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والسفارة الأسترالية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام، وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشترك.

ورحب معاليه بالسفيرة فينامور والوفد المرافق لها، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل كبير على التواصل والتعاون مع السفارات والقنصليات عبر القنوات المشتركة التي تعزز من الشراكة بين الجهتين، وتحقق الأهداف المشتركة، وأن هذا التعاون والتواصل هو جزء من التعاون الدولي الذي يعكس عمق العلاقة الإماراتية الأسترالية في شتى المجالات.

واستمعت السفيرة فينامور إلى شرح يوضح التقدم الأمني والتطور المؤسسي في شرطة دبي، وأهم الإنجازات في مجال مكافحة الجرائم والمخدرات، وأهم الأنظمة الذكية التي تطبّقها شرطة دبي بما فيها أنظمة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

من جهتها، أشادت السفيرة بالمستوى المتقدم والمتطور في الأنظمة في شرطة دبي.