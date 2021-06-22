«التوازن الاقتصادي» يحتفي بالشراكة مع «ساب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

مكّن مفهوم المنشأة المحلية للشركات العالمية، الذي أطلقه مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» في العام 2018 الشركات الدفاعية الأجنبية، من إقامة مقار مملوكة لها بالكامل في دولة الإمارات، والانخراط بشكل كامل في منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة.

وحقق هذا المفهوم نقلة نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني، وأسهم في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، إذ قامت أربع شركات حتى الآن بافتتاح مقار لها في الدولة. وتعد «ساب» واحدة من أبرز الشركات التي استفادت من هذه الفرصة لتعزيز وجودها في الدولة، وتم إعلانها كشركة ذات مقر محلي عام 2019، بعد أن اتفقت مع «توازن» على خطة لعملها، وذلك كخطوة أولى لمواصلة تطوير عملياتها في أبوظبي.

وافتتحت شركة ساب منشأتها للتطوير والإنتاج بمجمع توازن الصناعي، وذلك لتطوير منتجات متنوعة في المجالات الدفاعية والأمنية، حيث انصب تركيزها في أنظمة الاستشعار للاستخدامات الدفاعية وأنظمة الاتصالات وإلكترونيات السيارات. وتعمل «ساب» ضمن خططتها الاستراتيجية على تطوير عمليات من شأنها توفير وظائف في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المهارات الهندسية لمواطني الدولة، وذلك استناداً إلى قناعة مشتركة مع مجلس التوازن الاقتصادي بأن تطوير التقنيات الأساسية في دولة الإمارات لن يتأتى إلا من خلال تطوير قدرات ومهارات مواطني الدولة. وتضم «ساب» ضمن طاقم العاملين في منشأتها عدداً من مواطني الدولة، وتحرص على أن تتضمن خطط نموها تطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز سلسلة التوريد بالدولة وبناء مهارات هندسية وتوفير وظائف في المجالات عالية التقنية.

وقال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي: إن خطة العمل التي تتبناها «ساب» تتماشى تماماً مع التزام «توازن» بتطوير القطاعات الدفاعية والأمنية، مضيفاً أنه من خلال هذه الشراكات يمكننا مواصلة تطوير وبناء كفاءاتنا التقنية وتعزيز قدراتنا ومهاراتنا الوطنية.

ومن جهتها، قالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب المحدودة»: إن النمو المتواصل الذي حققته شركة «ساب» في دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية يؤكد أهمية شراكتنا المتميزة مع «توازن»، حيث نسعى معاً إلى مضاعفة جهودنا على صعيد البحث والتطوير في مجالات جديدة.

وتتعاون ساب أيضاً مع القطاعات الأكاديمية في إطار مساعيها للاستثمار في مجالات البحث والتطوير، وهي تعمل مع توازن في برنامجها لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية «سيدز»، والذي يوفر الفرص لطلاب الهندسة وعلوم الحاسوب من ثلاث جامعات وكلية للتقنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.