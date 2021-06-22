«أمر» لتوصيل المرضى وأصحاب الهمم بأم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

أطلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، مبادرة «أمر» تتضمن توفير مركبة لتوصيل المرضى من كبار السن وأصحاب الهمم من منازلهم إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، التي يتلقون فيها العلاج.

وقال راشد حمد الحمر، مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المبادرة تأتي ضمن الجهود والخدمات التي تسعى لها المؤسسة لتطويرها، بهدف خدمة أفراد المجتمع، وتخفيف من معاناتهم، لافتاً إلى أن مبادرة «أمر» تشمل المواطنين والمقيمين في إمارة أم القيوين.

وأضاف أن المركبة مزوّدة بجهازين لمساعدة كبار السن وأصحاب الهمم، على الصعود لداخلها بسهولة دون الحاجة لمساعدة الآخرين، كما تتوفر فيها نظام الهيدروليك لإنزال وتحميل الكراسي المتحركة، لافتاً إلى أن الخدمة متوفرة من خلال التواصل مع المؤسسة وتحديد موعد مراجعة المريض للمستشفى.

وأشار الحمر، إلى أنه يتم توصيل المريض من منزله إلى المستشفى، وانتظاره حتى ينتهي من العلاج، وإعادته إلى منزله مرة أخرى، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات، التي تساهم في ارتقاء بمستوى المعيشة للأفراد، وتساعد المحتاجين، وتخفف من معاناتهم في ظل أزمة «كوفيد- 19»، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة للحد من انتشار الفيروس.