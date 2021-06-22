3 أبحاث مبتكرة لتقييم إصابات الرأس للرياضيين الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال 3 أبحاث طبية من بين الابتكارات المصممة لمصلحة الأطفال الرياضيين، تتضمن أدوات التشخيص المبتكرة لتقييم إصابات الرأس في الوقت الفعلي بعد الإصابة أثناء المنافسات الرياضية.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزارة والمؤسسة في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 46»، وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات وتقديم مشاريع مبتكرة مع مؤسسات رائدة في مجال الأبحاث الصحية لتطوير الرعاية المتخصصة، واستمرار التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب على المهارات والتقنيات المبتكرة، وذلك بهدف التنفيذ العملي للأبحاث التطبيقية المستمرة والمبتكرة.