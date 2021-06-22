خيرية الفجيرة تطلق «برداً وسلاماًً»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملتها الصيفية «برداً وسلاماً»، التي يبدأ العمل بها قبل نهاية الشهرالجاري، وذلك في إطار حرص الجمعية على نشر الوعي بمخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن التعرّض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المتعففة المسجلة بكشوف الجمعية، كما تساهم الحملة بتوزيع عبوات المياه على العمال، ودفع فواتير الكهرباء والماء للأسر المحتاجة، وحفر الآبار في الدول التي حددتها الجمعية ضمن خطتها السنوية، وتستهدف 800 ألف مستفيد وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.