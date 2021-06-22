الامارات | «جامعة محمد بن راشد للطب» تطلق أول مركز لأبحاث الجينوم في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة محمد بن راشد للطب» تطلق أول مركز لأبحاث الجينوم في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مركز استكشاف الجينوم الأول من نوعه في الدولة، لتقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الاضطرابات الجينية، فضلاً عن تعزيز أبحاث الجينوم المحلية، وإعداد الجيل القادم من العلماء في الدولة، في إضافة نوعية جديدة لمسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز بحثي رائد عالمياً في قطاع الرعاية الصحية.

وستنشر الأبحاث التي تجرى في المركز ضمن مجلات علمية مرموقة، ما سيعزز مكانة دبي وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بوصفها مراكز رائدة عالمياً في مجال الأبحاث والعلوم الطبيّة المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوة المهمة عقب أيام من اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ليكون المجلس المسؤول عن إدارة أعمال برنامج الجينوم الإماراتي في الدولة، والإشراف عليه.

وقد تم إطلاق المركز خلال مشاركة الجامعة في أعمال معرض الصحة العربي 2021، ضمن جناح مدينة دبي الطبية، حيث استضاف جناح الجامعة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، لاستعراض أبرز المشاريع والدراسات وقصص النجاح التي حققتها الجهات العارضة، بما ينسجم مع شعار الجناح لهذا العام «الأبحاث والابتكار»، ويعزّز مكانة دبي عالمياً، ضمن المجتمعات العلمية الأكثر تقدماً حول العالم.

وقال مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عضو مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، الدكتور عامر أحمد شريف: «تمكّنا بفضل الدعم الاستثنائي من قبل القيادة، من قطع شوط كبير، وتحقيق إنجازات واعدة في مجال علوم الجينوم، لنصل إلى نتائج مهمة في اتجاه تحسين جودة وحياة المرضى، ويعتبر المركز نتاج تعاون وجهود الجامعة وشركائها في مجال البحث العلمي، وتأهيل الكوادر من العلماء والباحثين، الأمر الذي يعزز أهمية وتأثير النظام الصحي الأكاديمي في النهوض بمستوى القطاع الطبي في الدولة».

ويعتمد المركز على إنشاء منظومة علمية وسريرية مبتكرة ومتعددة التخصصات، تم تطويرها عبر شراكة استراتيجية بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومختبر علم الجينات التابع له.

• المركز يعتمد على إنشاء منظومة علمية وسريرية مبتكرة ومتعددة التخصصات.

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