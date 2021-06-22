الامارات | توقع بتجاوز الحرارة 50 درجة خلال الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن توقع بتجاوز الحرارة 50 درجة خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق الـ50 درجة مئوية، مع دخول الانقلاب الشمسي الصيفي لهذا العام، الذي بدأ أمس الساعة 07:32 صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث يعد بداية فصل الصيف فلكياً.

وأضاف الجروان أن الشمس تتعامد على مدار السرطان، ويكون أقصى موقع لها نحو الشمال، ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية، فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد ومنها المناطق الجنوبية الغربية من الدولة نحو ليوا ومدينة زايد وأم الزمول.

وأشار إلى أن غاية طول النهار وقصر النهار يكون متزامناً مع موعد الانقلاب الشمسي بالإمارات في الفترة بين 18 و24 يونيو، حيث يتجاوز طول النهار 13 ساعة و45 دقيقة (من شروق الشمس إلى غروبها)، فيما تشهد المنطقة القطبية نهاراً دائماً لا تغيب الشمس عنها هذه الأيام.

ويتزامن موعد ذروة طول الليل وقصر النهار مع تعامد الشمس على مدار السرطان عند بداية الانقلاب الصيفي في حدود 21 يونيو، وذلك في جميع مناطق النصف الشمالي من الأرض، وتزيد فترة النهار كلما ارتفعنا في دوائر العرض شمالاً، ويهيمن النهار الدائم على جميع مناطق الدائرة القطبية الشمالية خلال تلك الفترة المنحصرة بين 18 و24 يونيو.

وأشار إلى قول أهل البادية: «شدة الحر لا تكون إلا بعد الانصراف، وشدة البرد لا تكون إلا بعد الانصراف»، موضحاً أن المقصود هو «انصراف» الشمس عن أقصى ميل لها شمالاً في 20 - 22 يونيو صيفاً، وعن أقصى ميل جنوبي لها في 22 - 20 ديسمبر شتاءً.

وتوقع الجروان أن تكون معدلات درجات الحرارة العليا 43 درجة مئوية نهاراً، وتكون بحدود 28 درجة مئوية ليلاً، مع أجواء جافة، مع فرصة بقدوم موجات هوائية حارة ترفع بدرجات الحرارة بما لا يقل عن أربع درجات مئوية عن معدلاتها الطبيعية لتتجاوز 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق، وذلك في النصف الأول من الصيف والذي يستمر إلى قرابة 10 أغسطس.

أما النصف الثاني منه والممتد بين 10 أغسطس إلى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي، فتتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية، ويتساوى الليل بالنهار في الأسبوع الذي يلي موعد الاعتدال الشمسي الخريفي الذي يقع في 22/‏‏‏‏23 سبتمبر، والأسبوع الذي يسبق موعد الاعتدال الشمسي الربيعي والذي يقع في 20/‏‏‏‏21 مارس.

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