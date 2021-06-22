الامارات | 1964 إصابة جديدة بـ «كورونا» و6 وفيات وشفاء 1923 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1964 إصابة جديدة بـ «كورونا» و6 وفيات وشفاء 1923 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفاة ست حالات بتداعيات الفيروس، وشفاء 1923 حالة جديدة لمصابين بكورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تم إجراء 231 ألفاً و497 فحصاً جديداً، ما أسهم في الكشف عن 1964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 613 ألفاً و993 حالة.

وأعلنت عن وفاة ست حالات بتداعيات كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1763 حالة، كاشفة عن شفاء 1923 حالة لمصابين بكورونا، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 592 ألفاً و984 حالة.

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