تعاون بين «جي 42» و«سيجين» لإطلاق مختبرات متنقلة للتشخيصات

الإمارات

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وقعت «جي 42 للرعاية الصحية»، المتخصصة في التكنولوجيا الصحية والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الإمارات وخارجها، مذكرة تفاهم مع «سيجين»، شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة في التشخيص الجزيئي؛ بهدف إطلاق مختبرات تشخيص واختبار متنقلة مجهزة بالكامل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوفر الشراكة محطة «سيجين» المتنقلة والمبتكرة والتي تُعد مختبراً متنقلاً يسمح بإجراء التشخيصات والاختبارات الجزيئية المحسّنة في أي مكان لحماية صحة المجتمعات.

وقع المذكرة، خلال معرض «ميدلاب الشرق الأوسط 2021» للمختبرات الطبية الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، أشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية» وجيمس بارك المدير التنفيذي لشركة «سيجين».

وستنطلق خدمات الشركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يشمل الإمارات والجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين والأردن وسوريا والعراق وإيران وباكستان ولبنان والكويت وقطر وعمان والسعودية والبحرين واليمن.

وتتماشى محطة «سيجين» المتنقلة مع مستوى السلامة الحيوية الثاني الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وتوفر اختبارات آلية مع حد أدنى من الإشراف حيث تحتوي على جميع المعدات الأساسية وكواشف «RT-PCR» والأدوات الاستهلاكية وحلول تكنولوجيا المعلومات والدعم التكنولوجي للاختبارات التشخيصية. كما يمكن نقلها باستخدام السفن أو المركبات البرية وتشغيلها في غضون أيام قليلة.

وقال أشيش كوشي «نتشرف بالتعاون مع سيجين، التي توفر وصولاً عادلاً إلى الرعاية الصحية في أي مكان في المنطقة العربية، ويُعد الاتفاق جزءاً من جهودنا المشتركة مع المنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات لضمان استعداد الدول للمستقبل».

وأضاف: «نلتزم في جي 42 للرعاية الصحية بالحفاظ على صحة المرضى وتعزيز مؤهلاتنا كأداة تمكن التحول في الرعاية الصحية لصالح البشرية جمعاء، وتدعم الاختبارات المتنقلة محفظة أعمالنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتساعد في الوصول إلى الأسواق المختلفة وتضمن الاكتشاف السريع للأمراض وتسمح للمرضى بالاستفادة من القرارات الأكثر استناداً للمعلومات بغض النظر عن المكان».

من جانبه، عبر جيمس بارك عن تطلع «سيجين» للعمل مع «جي 42 للرعاية الصحية»، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة لتوفير حياة صحية للجميع عبر خلق نموذج تشخيصي جديد، مؤكداً أهمية هذا التعاون الذي سيوحد الجهود لخدمة المجتمعات المحلية، حيث ستقدم محطة «سيجين» المتنقلة خدمات التشخيصات والاختبارات الجزيئية والخدمات المخبرية الأكثر ابتكاراً كجزء من التزام الشركة بدعم مجتمع الرعاية الصحية ضد جائحة «كوفيد - 19» عبر مجموعة واسعة من أدوات البحث والتطوير والتشخيص.