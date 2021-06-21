الامارات | بالفيديو.. ما فائدة لقاح "كورونا"؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ما فائدة لقاح "كورونا"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح أخصائي طب الأسرة بمستشفى فقيه الجامعي في دبي الدكتور عادل سجواني، أهمية أخذ لقاح "كوفيد_19"، مستنداً إلى البيانات والأدلة التي أثبتت أهمية اللقاح في انخفاض أعداد الوفيات حيث استشهد بنسبة الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية التي انخفضت من 6000 حالة إلى 200 حالة.

وأشار الدكتور سجواني أن اللقاح يساهم أيضاً في تقليل أعراض "كورونا"، حيث أكدت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، أن من بين كل 10 في العناية المركزة جراء "كورونا".. بينهم 9 غير مطعمين.

وأضاف أخصائي طب الأسرة بمستشفى فقيه الجامعي في دبي أن جميع التطعيمات الحالية فعالة بشكل كبير ضد جميع متحورات فيروس "كورونا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news