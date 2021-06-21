الامارات | إنشاء مراكز في دبي والإمارات الشمالية ضمن برنامج الجينوم البشري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مراكز في دبي والإمارات الشمالية ضمن برنامج الجينوم البشري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، الدكتور فهد المرزوقي، بأن الشركة تعتزم إنشاء مراكز في جميع الإمارات ضمن برنامج الجينوم البشري الإماراتي، والتي ستتولى جمع العينات من المواطنين بهدف الوصول لبناء قاعدة بيانات خاصة.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم، على جانب مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي، الذي انطلق اليوم، ويستمر حتى 24 الشهر الجاري: «يوجد في أبوظبي حالياً، 18 مركزاً لجمع العينات من الجينوم الإماراتي، وتنسق الشركة مع الجهات الصحية والمحلية لبدء مرحلة إنشاء مراكز جديدة في دبي والإمارات الشمالية».

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