الامارات | مشروع جديد لمراقبة مياه الصرف الصحي لتقصي "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع جديد لمراقبة مياه الصرف الصحي لتقصي "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، الدكتور فهد المرزوقي، عن أن "شركة G42 للرعاية الصحية تنفذ حالياً، بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، مشروع مختبر مراقبة مياه الصرف الصحي، لتقصي انتشار فيروس كورونا من خلال فحص عينات مياه الصرف الصحي"، لافتاً إلى توقيع الاتفاق الخاص بالمشروع في شهر مايو الماضي، وجاري العمل على تجهيز المبنى والمختبر الخاصين بالمشروع.

وأوضح أنه يستخدم بالمختبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والعينات، حيث سيكون قادراً على الكشف عن الأخطار الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، بما في ذلك الأمراض المعدية، مؤكداً أن المختبر يوفر نظام الإنذار المبكر عن الملوثات المحتملة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة العامة أو البيئة، إضافة إلى أنه سيدعم الجهات المعنية لمواجهة أي تهديد قد ينشأ.

ولفت المرزوقي إلى أن المختبر الذي سينجز خلال 12 شهراً، سيركز على الملوثات الضارة، ومنها النويدات المشعة والسموم الحيوية ومسببات الأمراض والمخاطر البيولوجية والتركيزات العالية للمواد الكيميائية الصناعية أو التصريف غير القانوني.

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