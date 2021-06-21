إنشاء مراكز على مستوى الدولة لمشروع الجينوم الإماراتي

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف الدكتور فهد المرزوقي الرئيس التنفيذي للعمليات في جي 42 للرعاية الصحية، عن خطة لإنشاء مراكز في جميع الإمارات ضمن برنامج الجينوم البشري الإماراتي، تتولى جمع العينات من المواطنين بهدف الوصول لبناء قاعدة بيانات الخاصة.

وقال، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي أمس: «في إمارة أبو ظبي لدينا في الوقت الراهن 18 مركزاً لجمع العينات الجينوم الإماراتي، ونقوم في الوقت الراهن بالتنسيق مع الجهات الصحية والمحلية لبدء مرحلة إنشاء مراكز جديدة في باقي الإمارات».

وقال: «تمكن منذ البدء في مشروع الجينوم البشري الإماراتي، وحتى الآن جمع نحو 10 آلاف عينة من المواطنين، تمثل الأساس في قاعدة البيانات التي نسعى لإنجازها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن قاعدة البيانات المتعلقة بالجينوم الإماراتي، يتم تحليل البيانات الموجودة فيها والاستفادة منها في الدراسات والأبحاث العلمية التي تسهم بشكل كبير جداً في المجال العلمي في الدولة.

وأوضح المرزوقي، أن العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، ستنضم إلى مشروع الجينوم الإماراتي خلال الفترة المقبلة، ويتم حالياً العمل على تحديد هذه المرافق الطبية، وسيكون هناك فريق وربما فرق للزيارات المنزلية لأخذ العينات من المواطنين وفق آلية سيتم تحديدها.

وذكر أن برنامج الجينوم الوطني يتضمن 3 مراحل هي مرحلة جمع العينة والمرحلة الثانية فك شفرة الحمض النووي ومن ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة بناء قاعدة البيانات.