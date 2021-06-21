تعرّف على عدد سكان الإمارات عام 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن العدد الإجمالي لسكان دولة الإمارات بلغ عام 2020 تسعة ملايين و282 ألفاً و410 .

وأظهرت الإحصائيات أن نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بلغت 69.7 بالمائة بما يعادل 6468460 نسمة.

فيما بلغت نسبة الإناث 30.3 بالمائة، بما يساوي 2813950 نسمة.

وأوضحت الأرقام أن العمر المتوقع عند الميلاد يبلغ 79.9 سنة، ما يدل على جودة الرعاية الصحية في الدولة، حيث بلغ العمر المتوقع للإناث 81.4 سنة مقارنة مع الذكور، والذي وصل إلى 78.0 سنة.

كما بلغ العمر الوسيط للسكان في الدولة 32.8 سنة، ما يعني أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع فتي، وأن معظم سكان الدولة من الأفراد المساهمين في القوى العاملة ويشكلون جزءاً مهماً من نمو اقتصاد الدولة.

وأوضحت الأرقام أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان للسنوات العشر الماضية 2010-2020 بلغ مانسبته 1.2 بالمائة .