الامارات | طقس الغد حار نهاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد حار نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح حارا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيف الموج .. فيما يحدث المد الأول عند 11:16 والمد الثاني عند 23:00 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 16:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:04 .

أما بحر عمان يكون خفيف الموج .. فيما يحدث المد الأول عند 08:02 والثاني عند الساعة 18:53 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.

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