الامارات | وزير الذكاء الاصطناعي يتعهّد بمتابعة شكوى حول منحة دراسية لمواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الذكاء الاصطناعي يتعهّد بمتابعة شكوى حول منحة دراسية لمواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهّد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، بالنظر في شكوى وجّهها أحد المواطنين كتغريدة على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول منحة دراسية ضمن برنامج الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قوبل بإشادة واسعة بين المؤثرين ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين اعتبروا تفاعل الوزير مع التغريدة نموذجاً فريداً تتمتع به دولة الإمارات في التعامل بين المسؤول والجمهور.

وكتب المواطن سلطان سعود القاسمي، تغريدة للعلماء على حسابه الشخصي، قال فيها:«صبحك الله بالخير طويل العمر. ثَمَّة طالب إماراتي تم قبوله في برنامج الذكاء الاصطناعي في إحدى أعرق الجامعات في أمريكا، لكنه لم يتمكن من الحصول على منحة للدراسة. هل بالإمكان التواصل مع شخص بخصوص هذا الامر، لكي لا تفوت هذا الشاب هذه الفرصة النادرة؟».

ولم تمر إلا دقائق إلّا وتلقّى المواطن رداً من الوزير قال فيه: «صباح الخير أخي سلطان، ارسل لي تفاصيله وسأقوم بدراسة الموضوع ومتابعته شخصياً»، فردّ عليه المواطن: «شكراً لك معالي الوزير، نحن محظوظون بأن الله أنعم علينا بقادة يدركون أهمية الاستثمار في عقول الشباب، وخاصة في اغتنام هذه الفرص، لكي نشجّع غيرهم على السعى في هذه المسارات المستقبلية».

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