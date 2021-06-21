الامارات | توقع تجاوز الحرارة 50 خلال الصيف في بعض المناطق

شكرا لقرائتكم خبر عن توقع تجاوز الحرارة 50 خلال الصيف في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، ابراهيم الجروان، إن تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق الـ 50 درجة مئوية، مع دخول الانقلاب الشمسي الصيفي لهذا العام، الذي بدأ اليوم الساعة 07:32 صباحا بتوقيت الإمارات، حيث يعد بداية فصل الصيف فلكيا.

وأضاف الجروان أن الشمس تتعامد على مدار السرطان، ويكون أقصى موقع لها نحو الشمال ، و يضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد و منها المناطق الجنوبية الغربية من الدولة نحو ليوا و مدينة زايد و ام الزمول.

وأشار إلى أن غاية طول النهار و قصر النهار يكون متزامنا مع موعد الانقلاب الشمسي، في الإمارات في الفترة بين 18 إلى 24 يونيو، حيث يتجاوز طول النهار 13 ساعة و 45 دقيقة ( من شروق الشمس الى غروبها )، فيما تشهد المنطقة القطبية نهارا دائما لا تغيب الشمس عنها هذه الأيام.

ويتزامن موعد ذروة طول الليل و قصر النهار مع تعامد الشمس على مدار السرطان عند بداية الانقلاب الصيفي في حدود 21 يونيو، وذلك في جميع مناطق النصف الشمالي من الأرض، و تزيد فترة النهار كلما ارتفعنا في دوائر العرض شمالا و يهيمن النهار الدائم على جميع مناطق الدائرة القطبية الشمالية خلال تلك الفترة المنحصرة بين 18 إلى 24 يونيو.

وأشار إلى قول أهل البادية: " شدة الحر لا تكون إلا بعد الانصراف، و شدة البرد لا تكون إلا بعد الانصراف"، موضحا أن المقصود هو "انصراف" الشمس عن أقصى ميل لها شمالا في 20 - 22 يونيو صيفا، وعن أقصى ميل جنوبي لها في 22-20 ديسمبر شتاءا ".

وتوقع الجروان أن تكون معدلات درجات الحرارة العليا 43 درجة مئوية نهارا وتكون بحدود 28 درجة مئوية ليلا، مع اجواء جافة، مع فرصة بقدوم موجات هوائية حارة ترفع بدرجات الحرارة بما لا يقل عن 4 درجات مئوية عن معدلاتها الطبيعية لتتجاوز 50 درجة مئوية نهارا في بعض المناطق، و ذلك في النصف الأول من الصيف و الذي يستمر إلى قرابة 10 أغسطس.

اما النصف الثاني منه و الممتد بين 10 أغسطس إلى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي ، فتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية، و يتساوى الليل بالنهار في الأسبوع الذي يلي موعد الاعتدال الشمسي الخريفي الذي يقع في 23/22 سبتمبر ، و الأسبوع الذي يسبق موعد الاعتدال الشمسي الربيعي والذي يقع في 20/21 مارس .

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