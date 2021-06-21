الامارات | "صحة أبوظبي" تخالف منشأة طبية بسبب سعر الـ "PCR"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تخالف منشأة طبية بسبب سعر الـ "PCR" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن مخالفة، منشأة صحية بسبب عدم التزامها بالسعر المحدد لفحص كوفيد 19 عن طريق مسحة الأنف (PCR) وهو 65 درهم للعينة الواحدة شاملا أخذ وفحص العينة، وذلك وفقا لما جاء في التعميم رقم (35) لسنة 2021.

وتهيب الدائرة بجميع المنشآت الصحية في الإمارة بضرورة الالتزام بالسعر المحدد لفحص كوفيد_19 (PCR) محذرة من فرض أي رسوم إضافية أخرى أو عمل أي خصومات على سعر الفحص.

وأوضحت الدائرة بأنه سيتم تغطية تكلفة الفحص من قبل الشخص الذي يقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية بدون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، أما في الحالات الأخرى سيتم تغطية التكلفة تحت البرامج الممولة من الحكومة وذلك بذات السعر.

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