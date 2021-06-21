فندق بارك ريجيس كريس كين دبي يستقبل موسم مفاجآت صيف دبي بعروض عائلية

– كشفت إدارة فندق "بارك ريجيس كريس كين"، عن إطلاق عرض "جناح الإقامة العائلية" الذي يمكن الضيوف من الاستمتاع بتجربة إقامة مميزة خلال فترة الصيف وموسم مفاجآت صيف دبي، وقضاء أجمل اللحظات بصحبة جميع أفراد العائلة في دبي، والاستفادة من حسم بقيمة 50% عند حجز أحد الأجنحة العائلية الكبيرة لغاية يوم 31 سبتمبر 2021.

ويتمتع فندق "بارك ريجيس كريس كين" بموقع مميز في قلب منطقة بر دبي على بعد 10 دقائق فقط عن أشهر مناطق الجذب السياحي في المدينة مثل "برواز دبي" و"دبي جاردن جلو"، وعلى بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن مركز برجمان للتسوق.

ومع أسعار تبدأ من حدود 220 درهم إماراتي، يتيح العرض الجديد للعائلات المكونة من أربعة أفراد كحد أقصى الاستمتاع بتجربة إقامة فريدة ضمن أجنحة الفندق الفسيحة مع بوفيه مجاني لوجبة الفطور. وخلال إقامتهم، سيستفيد الضيوف من حسم بقيمة 50% على قائمة الطعام المحضرة خصيصاً لموسم "مفاجآت صيف دبي" إلى جانب الحصول على أربع تذاكر لدخول "منتجع دبي باركس آند ريزورتس" بنصف القيمة.

وتوفر أجنحة الفندق إقامة مثالية للعائلات خلال العطلات أو عند زيارة الأقارب، أو الأصدقاء الراغبين بقضاء إجازة قصيرة، أو حتى لمسافري الأعمال الذين يصطحبون أفراد العائلة برفقتهم.

ويمكن للضيوف اختيار جناح "جونيور" يشتمل على سرير مزدوج أو ثلاثة أسرة أو سريرين مزدوجين. ويتميز كل واحد من هذه الأجنحة الممتدة على مساحة 77 متراً بتصاميم أنيقة مستوحاة من تدرجات الألوان الترابية الدافئة لمنطقة الشرق الأوسط، ويشتمل على حمام داخلي واسع ومساحة معيشة فسيحة.

وعلاوة على ذلك، يتألق جناح "البرج" التنفيذي الممتد على مساحة 94 متراً بتدرجات الألوان الأرضية، ويضم غرفة نوم فاخرة من الحجم الملكي وحمامين وغرفة نوم ثانية تشتمل على اثنين من الأسرة المفردة. ويمكن للضيوف قضاء أوقات ممتعة في مساحة المعيشة التي تتميز بإطلالة خلابة على أفق مدينة دبي أو الانغماس في التشكيلة المذهلة من وسائل الراحة والميزات الحصرية التي يوفرها هذا الجناح.

وتشتمل جميع غرف الضيوف على مكتب عمل متكامل ونظام تلفاز تفاعلي واتصال لاسلكي مجاني بشبكة الإنترنت ومقابس كهربائية عالمية "يونيفرسال"، وخزنة خاصة للمقتنيات الثمينة ونظام للتحكم بإضاءة الغرفة بجانب السرير، ونظام لتكييف الهواء وإمكانية ضبط المنبه/ وقت الاستيقاظ ومؤشر عدم الإزعاج. كما تقدم هذه الغرف للضيوف مرافق مريحة لتحضير الشاي والقهوة وخدمة الغرف وحماماً بتصميم عصري يشتمل على مرحاض مع "بيديه" ومقصورة دش منفصلة عن حوض الاستحمام.

ومع المسبح المتواجد على السطح الذي يتميز بإطلالاته الخلابة على أفق مدينة دبي، يمكن للضيوف اختيار الموقع المثالي للاستمتاع بمشهد غروب شمس دبي أو مشهد الأضواء المتلألئة الساحرة التي يكتسي بها أفق المدينة خلال الليل.

ويتيح الفندق لضيوفه رفاهية الاختيار من مجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام؛ حيث يوفر "كريس ويذ إيه فيو" - المطعم المميز المتواجد في الطابق التاسع عشر - إطلالات خلابة على أفق دبي وتشكيلة من أشهى الأطباق العالمية والشرق أوسطية، بينما يقدم ركن المشروبات "جراندستاند" خيارات متنوعة من الوجبات السريعة اللذيذة وتشكيلة من المشروبات المميزة طوال الليل.

ويطبق الفندق مجموعة من إجراءات الصحة والسلامة الصارمة والمعتمدة من قبل شركة "بيرو فيريتاس" وحاصلة على ختم "دبي الضمانة" بهدف ضمان أقصى درجات الراحة للضيوف.