"مجموعة "المدينة" تفتتح مشروعين جديدين في دبي بالتزامن مع مرور خمسة عقود على تأسيسها"

أعلنت مجموعة "المدينة" Al Madina Group، سلسلة البيع بالتجزئة الكبرى، اليوم عن تدشين مشروعين جديدين في دبي هما "مركز كراون التجاري" و"مانجو هايبرماركت"، وذلك على شارع الأصايل في منطقة جبل علي الصناعية 1، بدبي.

يأتي إطلاق المشروعين الجديدين بالتزامن مع احتفال سلسلة البيع بالتجزئة بالذكرى السنوية الـ 50 على تأسيسها.

ويمتد مركز كراون التجاري على مساحة 123 ألف قدم مربعة، وسيوفر لمرتاديه تجربة تسوق فريدة من خلال 35 متجر بيع بالتجزئة. فيما سيكون مانجو هايبرماركت، الذي يشغل مساحة طابق كامل في المركز التجاري على امتداد 60 ألف قدم مربعة، الهايبرماركت الأضخم والأكثر تنوعاً في عروضه على الإطلاق.

ويضم مركز كراون التجاري خيارات عديدة لتجربة التسوق تتنوع ما بين محلات صرافة، وعيادة، وصيدلية، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومتاجر بيع الهواتف المتحركة، فضلاً عن مجموعة من المطاعم، وصالون وكافتيريا. فيما يقدم "مانجو هايبرماركت" منتجات تتنوع ما بين الفاكهة والخضار والأسماك الطازجة، واللحوم والمخبوزات، ومطبخ كامل التجهيزات للأطعمة الجاهزة والساخنة.

وكشف مسؤولون في مجموعة المدينة عن خطط توسع كبرى جارية حالياً بما في ذلك افتتاح مركز تسوق يمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة في مجمع دبي للاستثمار ومركز تسوق آخر على مساحة 2.5 مليون قدم مربعة في منطقة الخيل هايتس بدبي.



وبهذه المناسبة، قال "عبد الله بوييل"، العضو المنتدب لدى مجموعة المدينة: "في إطار احتفالنا بمرور 50 عاماً على مسيرتنا الناجحة في قطاع التجارة، سنقوم أيضاً بتنظيم عروض ترويجية وتجارب تسوق مشوقة لمدة عام كامل"، معزياً نجاح المجموعة إلى عملائها الأوفياء وموظفيها المتفانين.

وتقدم مجموعة البيع بالتجزئة خصماً افتتاحياً ضخماً وما يصل إلى كيلوغرام من الذهب، فضلاً عن مجموعة من الهدايا الرائعة التي ستُدخل البهجة إلى قلوب العملاء. ويمكن للعملاء أيضاً تحميل تطبيق برنامج الولاء "Maddy" الخاص بمجموعة المدينة، الذي يوفر فرصة لكسب نقاط عند كل عملية تسوق والتي يمكن استبدالها فيما بعد.

وكشف "بوييل" أيضاً النقاب عن شعار جديد للمنصة الالكترونية المزمع إطلاقها قريباً للمجموعة "Al Madina Daily" خلال مراسم الافتتاح. ويربط المتجر الالكتروني منافذ المجموعة كافة ليوفر منتجات شاملة وتجربة تسوق متكاملة للعملاء. وتم تطوير المتجر الالكتروني عقب إجراء أبحاث موسعة وسيقوم بتوفير عروض جذابة أيضاً ومكافآت عند إطلاقه قريباً.

وجدير بالذكر أن مجموعة المدينة، العلامة التجارية الرائدة للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات، تأسست في العام 1971 بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار في متناول الجميع. وتمتلك مجموعة المدينة العديد من المشاريع التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الهند والمملكة العربية السعودية.