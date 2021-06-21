مشاركة واسعة وتفاعل كبير في مبادرة "صيفنا نشاط وحيوية" للسيدات

تشهد فعاليات مبادرة "صيفنا نشاط وحيوية" إقبالًا كبيرًا ومشاركة واسعة من السيدات في البطولات التي تنظم ضمن المبادرة التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف والتي تستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وتتضمن مبادرة "صيفنا نشاط وحيوية" للفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات أكثر من 20 فعالية رياضية تقام بالتنسيق مع الأندية والأكاديميات والشركات المنظمة للفعاليات الرياضة، ومن أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، فعالية اليوم العالمي لليوغا للسيدات التي تقام في الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين 21 يونيو في نادي زعبيل للسيدات ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركات إلى أكثر من 70 مشاركة، كما تنطلق غدًا الثلاثاء 22 يونيو بطولة البادل تنس للسيدات في بادل بوينت الكوز3، وتقام بطولة أخرى للبادل تنس في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو.

ومن الفعاليات المميزة التي تقام خلال الفترة المقبل بطولة الكرة الطائرة للسيدات التي تقام خلال الفترة من 25 إلى 26 يونيو في أكاديمية جام سبورت الرياضية في منطقة عود ميثاء، كما سيقام سباق جري السيدات داخل المراكز التجارية في مردف سيتي سنتر ويتضمن التنافس في مسافتين مسافة 5 كيلومترات ومسافة 2.5 كيلومتر، وأيضًا تراياثلون السيدات داخل القاعات الذي يقام يوم الجمعة 2 يوليو في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا والذي يقام ضمن ثلاث فئات هي: الفئة القصيرة والتي تتضمن التنافس في السباحة لمسافة 375 متر، والدراجات الهوائي 6.5 كيلومترات، والجري لمسافة 2 كيلومتر، والفئة السريعة تنافس فيها السيدات لمسافة 475 متر سباحة، و8 كيلومترات دراجات هوائية، و3 كيلومترات جري، وفي الفئة الطويلة يتم فيها التنافس على مسافة 575 متر سباحة، و9.5 كيلومترات دراجات هوائية، و5 كيلومترات جري.

45 مشاركة في تحدي الكاياك

شاركت 45 رياضية من مختلف الجنسيات والأعمار في بطولة تحدي الكاياك للسيدات الذي نظمته شركة 9714 الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم الجمعة الماضي في بحيرة الكريستال بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم (ديستركت 1)، وشهدت البطولة تفاعلًا كبيرًا ومنافسة قوية بين المشاركات، حيث فازت الصربية ميلينا ميتيك في فئة الفردي لمسافة 1.5 كيلومترًا بعدما أنهت السباق في زمن قدره 12:31 دقيقة، وجاءت الإماراتية جوزي سيديل في المركز الثاني في زمن قدره 12:40 دقيقة، وحلت الأسترالية إيما جالاذار في المركز الثالث في زمن قدره 14:09 دقيقة.

وفي منافسات فئة الفرق فاز فريق إيما المكون من الرومانية إيمانويلا كوستيا والإماراتية عفرة النعيمي بالمركز الأول بعد إنهاء السباق في زمن قدره 14:33 دقيقة، وجاء فريق الريم المكون من الإماراتية ريم المقبالي والعراقية ليلى أحمد في المركز الثاني في زمن قدره 15:07 دقيقة، وحل فريق السعادة المكون من الإمارتيتين هدى خزيمي وهيفاء العامري في زمن قدره 32:28 دقيقة.

وأقيمت عدة فعاليات الأسبوع الماضي ضمن فعاليات المبادرة منها بطولة الاسكواش للسيدات التي تنظمها أكاديمية ذا فلاينغ داف في نادي دبي للسيدات وتختتم الأربعاء المقبل 23 يونيو وتشارك فيها البطلة العالمية كنزي الدفراوي، كما اختتمت يوم الجمعة الماضي بطولة السلة الأحادية (1 × 1) للسيدات التي شاركت فيها 25 لاعبة، وبطولة كرة السلة الثلاثية (3 × 3) التي شاركت فيها 6 فرق، كما شهدت بطولة النصر الصيفية المفتوحة للريشة الطائرة مشاركة 95 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار وأقيمت منافساتها الأسبوع الماضي في صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر.

ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة في كافة الفعاليات الرياضية والتي تنص على مشاركة الحاصلين على جرعتي التطعيم ضد كوفيد 19 قبل 14 يومًا من المشاركة في الحدث، والتقيد بالتباعد الجسدي لمسافة 2 متر، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.