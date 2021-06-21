أبرمت 'بيجو'، الشركة الفرنسية الرائدة في صناعة السيارات، شراكة مع 'تعليم'، الموفر المحلّي للخدمات التعليمية، وذلك لابتكار قصه قصيرة للأطفال تحت عنوان 'لنربط الأحزمة' (Buckle Up!) بهدف تعزيز مستويات الوعي حول سلامة الطرق. ويسلّط الكتاب الضوء على خمس نصائح أساسية تتعلّق بسلامة الطرق وذلك بطريقة تفاعلية مسلّية وسهلة يتم من خلالها تلقين الأطفال السلوك الآمن على الطرقات.

كانت هذه تفاصيل خبر 'بيجو' و'تعليم' تطلقان قصة قصيرة بعنوان "لنربط الأحزمة" لتعليم السلامة المرورية للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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