عودة ندوات"الإفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري" بجلسة تحت عنوان "منازعات تأجير السفن "

لقد عادت الندوات المنتظرة والتي تحظى بشعبية كبيرة "الإفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري"، حيث كانت أولى الندوات في عام 2021 تحت عنوان "منازاعات إيجار السفن " بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي و شركة الاستشارات القانونية العالمية اتش اف دبليو.

بعد مرور عام مليء بالتحديات و انتظار المعنيون في المجال البحري بفارغ الصبر عودة هذه الجلسات للتواصل مع بعضهم البعض من خلال المنصات التي تتولى زمام المبادرة لتمكين جميع الشراكات التجارية الهامة. عادت ندوات الإفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري في دعم تبادل المعلومات حول استراتيجيات إدارة المنازعات التي تعمل على تيسير استمرارية أعمال الشحن على المدى الطويل.

لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة في ظل تفشي الجائحة، أقيمت الفعالية بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي حيث تم اتخاذ تدابير الحماية و السلامة بدرجة عالية.

في جلسة تفاعلية، قدم السيد/ ريتشارد ستروب والسيد/ يمان الحوامده، وكلاهما من أبرز المحامين في المجال البحري وشركاء في شركة اتش اف دبليو للاستشارات القانونية ، عرضًا لدراسات الحالة، حيث تشاركا بعض الدروس المفيدة حول نزاعات الايجار التي نشأت في الأشهر الأخيرة. وكان هدفهما تقديم دليل عملي للجمهور حول أنواع المطالبات و التعويضات المتاحة لأصحاب السفن و المستأجرين وكيفية الوقوف على آليات التنفيذ المحلية و العالمية المتوفرة للتسوية.

قال ماجد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: "أعتقد أن مركز الإمارات للتحكيم البحري سيواصل جهوده لتوفير منصة موثوقة للمجتمع البحري للاستفادة من خبرات بعضهم البعض".

وأضاف: "إن التقاضي والتحكيم ليسا في طليعة تطوير الأعمال، ولكنهما جزء من الحياة، ومن المهم أن يعرف الأطراف أن لديهم موارد وتسهيلات موثوقة متاحة لهم في الإمارات العربية المتحدة ، في حال نشوب نزاعات".