«بيئة أبوظبي» تعلن عن الفائزين في «تحدي البلاستيك» للقادة الشباب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن الفائزين في «تحدي تحويل مد البلاستيك» - تحدي البلاستيك للقادة الشباب، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للسلاحف البحرية. تم إطلاق التحدي في شهر مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكان مصمماً لتوعية الطلاب حول الضرر الناجم عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ودعوتهم للمشاركة في مكافحة هذا التحدي العالمي، وأن يصبحوا من قادة التغيير في المستقبل.

تم الإعلان عن عشرين فائزاً من ثلاث مدارس، من بينهم: 13 متنافساً من مدرسة القديس يوسف، وخمسة فائزين من المدرسة الإنجليزية الدولية الخاصة، وفائزان من أكاديمية المستقبل الدولية.

يهدف هذا التحدي إلى إقناع جيل الشباب بإعادة النظر في استهلاكهم للبلاستيك، وفهم كيف يؤثر التلوث البلاستيكي سلباً على حياة المحيطات والكائنات البحرية الأخرى وعلى اليابسة. كما يشجعهم على إيجاد حلول لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويدعوهم لتحفيز الأصدقاء والعائلة والمدارس ومجتمعاتهم للمشاركة في التحدي والانضمام إلى جيل كامل من القادة الشباب الذين يناصرون التغيير في العالم. يستهدف التحدي الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً، بالإضافة إلى أعضاء النوادي البيئية في 20 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، على ألّا يزيد عدد المشاركين على 50 طالباً من كل مدرسة من شبكة المدارس المستدامة.

من خلال ثلاثة مستويات متدرجة من المنافسة هي المبتدئ أو القائد أو البطل، وباستخدام نظام تسجيل النقاط، فإن تحقيق نقاط كافية في كل مستوى يسمح للمشارك بالانتقال إلى المرحلة التالية من التحدي. في كل مستوى، يتم تعريف المشاركين بالمعلومات الأساسية لتسهيل المزيد من التعلم حول الموضوعات المهمة المتعلقة بالبلاستيك ذات الاستخدام الواحد والنفايات والتلوث. تلقينا ضمن التحدي حوالي 385 مشاركة من 19 مشاركاً في مبادرة المدارس المستدامة التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، والتي تشمل كلاً من المدارس الحكومية والخاصة. ومن هذا العدد من المشاركات، كان 228 مشاركة ضمن مستوى المبتدئين، واجتازت 89 مشاركة مستوى القائد، وحققت 80 مشاركة مستوى البطل. قالت رشا علي المدفعي، مدير قسم المدارس المستدامة بيئياً، قطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «كان تحدي تحويل مد البلاستيك - تحدي البلاستيك للقادة الشباب مبادرة ناجحة للغاية، وكان فريق التحكيم سعداء جداً بجودة العمل الذي قام به الطلاب المشاركون على الرغم من الوباء لضمان إكمالهم للتحدي. أود أن أهنئ جميع الفائزين وأشكرهم على عملهم الإبداعي والملهم».

الفائزون

الفائزون من مدرسة القديس يوسف هم: ميشيل ماريا بايامال، كيران ريانا بنشامين، مهاليكشمي سوميش، أكشارا ساجيش ناير، ليا مارش رودريغز، ماريسا بول، شبحيا بنير، ميغا موليك مونشي، أيسواريا بيجو، دانيشكا فيجيش، هيزيل مونتيرو، ماريام. سونى وعكرشا كورادا.

الفائزون من المدرسة الإنجليزية الدولية الخاصة هم: نيثرا برافين كومار، عائشة شاه، أكشيتا باريك، ديفيا شكا، غناناسري دونافالي، بينما من أكاديمية المستقبل الدولية هم: نجمة بيلفانا فاتِحة وإريك كلير دي جيسوس.