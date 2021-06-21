«التربية»: انتظام الطلبة فــي الامتحانـات التعويضية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أكد عدد من الإدارات المدرسية أن اليوم الأول من الامتحانات التعويضية التي بدأت أمس، وتستمر لغاية 24 يونيو للطلبة من الرابع إلى الثاني عشر، لم يسجّل فيه أي مشاكل أو صعوبات تقنية. ولفتوا إلى الالتزام النسبي للطلبة في حضور الدوام المدارس «عن بُعد» عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرين إلى أنها لم تتعد نسبة الـ50 في المئة.

فقد توجّه طلبة الثاني عشر أمس إلى اللجان الامتحانية لتأدية الاختبارات التعويضية. وأدى طلبة الثاني عشر في مختلف المسارات التعليمية مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، بواقع ساعة ونصف لكل مادة. وبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحاً لغاية العاشرة والنصف للجلسة الأولى، ومن الحادية عشر لغاية الثانية عشرة والنصف. ويؤدي الطلبة في اليوم الثاني مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة العربية فقط. وفي 22 يونيو، يمتحن الطلبة مادتي الفيزياء والتربية الإسلامية، ومن ثم اللغة الإنجليزية في 23 يونيو، والكيمياء في 24 يونيو، والكيمياء أو الأحياء لطلبة العام.

ويؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر الامتحانات التعويضية افتراضياً من منازلهم، فيما يؤديها طلبة الصف الثاني عشر في مواد المجموعة حضورياً في المدارس. ويتقدّم طلبة الثاني عشر من المدارس الخاصة والحكومية، لأداء الاختبارات التعويضية في اللجان الامتحانية نفسها التي قدموا فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وتواصل مديرو المدارس مع أولياء أمور الطلبة المتغيبين عن الدوام، لحث أبنائهم على حضور الحصص المقررة في الجدول الدراسي لغاية 30 يونيو الجاري. وتضمن الجدول الدراسي أمس 4 حصص من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً بواقع 60 دقيقة للحصة، و30 دقيقة استراحة.

برنامج

فقد وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامج «دعم المهارات» الذي يسبق في المدارس بعد انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، انسجاماً مع قرار مجلس الوزاري للتنمية بخصوص التقويم المدرسي وعدد أيام التمدرس، تحقيقاً لتمكينهم من النواتج التعليمية في مختلف المراحل التعليمية. وأوضحوا أنهم وضعوا خطة لتنفيذ برنامج المهارات الذي يضمن استمرارية الطلبة في حضور الحصص الدراسية لغاية اليوم الأخير من الدوام، ويركز برنامج «دعم المهارات» على أربع مواد دراسية هي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والبرمجة. وسيتم التركيز على المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للمعايير الدولية المطبّقة في امتحانات «بيرلز» الدولي.

وحرصت الإدارات المدرسية على تنفيذ الخطة الدراسية للبرنامج، والتي من شأنها تقديم الحصص بشكل فعال، مفيدين بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكدت على أهمية استكمال الطلبة للمهام والدروس المكلفة بنظام التعليم الذاتي في مادتي الرياضيات والبرمجة.