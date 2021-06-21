جامعة الإمارات تطلق مركزاً للتفكير التصميمي

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمتنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار بالتعاون مع أكاديمية هاسو بلاتنر، وهي مؤسسة تعليمية وتدريبية عالمية، مقرها ألمانيا، مركز الشرق الأوسط للتفكير التصميمي في متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار.

وأعلن الطرفان عن خطة من ثلاث مراحل، ستؤدي عند اكتمالها إلى تأسيس كلية للتفكير التصميمي في متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، مُعتمدة من معهد هاسو بلاتنر، ومطابقة لأنموذج كليات مماثلة موجودة في ستانفورد ومعهد هاسو بلاتنر في بوتسدام، وستكون هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي -مدير جامعة الإمارات بالإنابة- أن مركز التفكير التصميمي سيلعب دوراً مهماً، ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى المنطقة أجمع، حيث سيقدم المركز التدريبات المناسبة، ونتائج الأبحاث المتعلقة بالتفكير التصميمي والابتكار لإفادة المجتمع محلياً وخارجياً.

ومن جهتها، أكدت البروفيسور نهال شبراك المدير التنفيذي لمتنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، على أهمية المركز قائلة: إن مركز الشرق الأوسط للتفكير التصميمي المعتمد من قبل معهد هاسو بلاتنر، والذي سيتم تأسيسه في متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، سيعمل على تعزيز مواردنا وأصولنا الاستراتيجية، كما سيسهم في دعم دورنا في ربط الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية والمجتمع باستخدام التفكير التصميمي كمنهج يتمحور حول الإنسان، بهدف فتح آفاق جديدة للابتكار.

يُذكر أن مركز التفكير التصميمي الشرق الأوسط سيكون متاحاً للطلاب والمهنيين الموهوبين، الذين سيتمكنون من تجربة التفكير التصميمي عن قرب، واكتساب المعرفة والمهارات والثقة بالنفس المرتبطة بقدرتهم على الابتكار، مما سيمكنهم من الوصول إلى حلول لمشاكل معقدة، وتتمحور هذه الحلول حول الإنسان.

وسيكتسب هؤلاء الطلاب والمهنيون أساسيات التعامل مع النهج المبني على الإنسان، والذي سيؤدي إلى حل المشاكل المعقدة المرتبطة بالابتكار باستخدام عقولهم المبدعة.

كلية

أبرز البروفيسور كريستوف ماينل، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد هاسو بلاتنر للهندسة الرقمية في جامعة بوتسدام في ألمانيا، وأستاذ تقنيات وأنظمة الإنترنت، أهمية الدور الذي يسهم فيه معهد هاسو بلاتنر في إنشاء مركز التفكير التصميمي، قائلاً: نحن سعداء جداً في مشاركة أبحاثنا ومعرفتنا وخبرتنا في إنشاء مركز الشرق الأوسط للتفكير التصميمي في متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار. سيكون هذا هو أول مركز للتفكير التصميمي في العالم العربي، والذي نسعى من خلاله إلى إنشاء أول كلية للتفكير التصميمي في المنطقة.