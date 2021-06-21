تجديد الاعتماد العالمي لـ«إدارة الأعمال» في جامعة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي مجدداً على الاعتماد الأكاديمي العالمي من «اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة» (AACSB) لخمسة أعوام جديدة، وذلك اعترافاً بجهود الجامعة في الارتقاء بمنظومة تدريس إدارة الأعمال ومواصلة الالتزام بتعزيز الإدارة الاستراتيجية والابتكار ونجاح الطلبة والقيادة الفكرية المؤثرة.

وجاء تجديد الاعتماد اعترافاً بجهود الكلية والتزامها بتعزيز جودة برامج البكالوريوس والدراسات العليا والارتقاء بها، حيث استطاعت كلية إدارة الأعمال الحصول على اعتمادات عالمية لبرامج الأعمال من مؤسسات أكاديمية متخصصة ومرموقة على مستوى العالم. وبذلك، تواصل الكلية الحفاظ على مكانتها ضمن 901 مؤسسة أكاديمية لإدارة الأعمال في 58 دولة حاصلة على اعتماد اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة. كما إنها حاصلة على اعتماد (EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، علماً أن 1% فقط من كليات إدارة الأعمال حول العالم حاصلة على هذين الاعتمادين معاً. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد برامج الكلية من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة: «نعتز بتحقيق جامعة أبوظبي لهذا الإنجاز الأكاديمي المهم وبترسيخ مكانة كلية إدارة الأعمال بين نخبة من كليات إدارة الأعمال حول العالم لخمس أعوام أخرى. لقد قطعنا على مدى الأعوام القليلة الماضية شوطاً طويلاً نحو تحقيق أهداف الكلية، مواصلين التركيز على توفير برامج وأساليب تدريس».