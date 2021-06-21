بحضور مشاركين من 150 دولة.. انطلاق معرضي «الصحة العربي» و«ميدلاب 2021» في دبي اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(وام)

تنطلق اليوم فعاليات معرضي الصحة العربي «آراب هيلث 2021» و«ميدلاب 2021 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للمختبرات الطبية، اللذين يقامان حضورياً بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال الطب والرعاية الصحية من أكثر من 150 دولة حول العالم.

يقام «آراب هيلث» هذا العام تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام» بهدف تنشيط قطاع الرعاية الصحية بعد الصعوبات والتحديات التي سببتها جائحة «كوفيد - 19». وحقق كلا المعرضين أعمالاً وصفقات تجارية تزيد قيمتها على 3.7 مليار درهم خلال نسخة 2020، وبزيادة سنوية بنسبة بلغت 3.7 بالمائة.

وقال ووتر مولمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفورما ماركيتس» المنظمة للحدثين: إنه كان لكل من معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط دور فعال في دعم طموحات الإمارات في أن تصبح مركزاً للرعاية الصحية والتجارة والأعمال، وتعد فرصة استضافة حدث حضوري كشهادة على استراتيجية التطعيم الناجحة التي تتبعها حكومة الإمارات، مع التأكيد أيضاً على رغبة العاملين في مجال الرعاية الصحية للالتقاء معاً والتواصل ومناقشة مستقبل الصناعة والقيام بالأعمال التجارية وإبرام الصفقات. وسيحضر النسخة الحية في كلا المعرضين أكثر من 20 ألف متخصص في الرعاية الصحية والمختبرات والتجارة، مع انضمام العديد منهم افتراضياً عبر الإنترنت.. كما أدرج المعرضان هذا العام نسخة افتراضية منهما لمدة شهرين لتوفير إمكانية التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى الخاص بالصناعة لآلاف المشاركين الدوليين، مع دعم الزائرين محلياً لجدولة اجتماعات حية وجهاً لوجه في الأحداث الحضورية لكلا المعرضين. ويستضيف معرض «آراب هيلث» في عامه السادس والأربعين أكثر من 1500 شركة عارضة من 62 دولة و20 جناحاً وطنياً متخصصاً للدول المشاركة، بما فيها كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.. وسيكون الابتكار والتكنولوجيا موضوعاً رئيسياً لهذه النسخة من المعرض.

ويشهد مؤتمر «آراب هيلث 2021» مشاركة أكثر من 300 متحدث إقليمي ودولي من خلال تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر، حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية واكتشاف الأدوية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والصحة الرقمية. ويقام معرض ومؤتمر «ميدلاب الشرق الأوسط» تحت شعار «إعادة تشكيل مستقبل التشخيص»، وسيتم خلاله تسليط الضوء فيه على أحدث الابتكارات من أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم.

عمل

قال مولمان: إن الأشهر الثمانية عشر الماضية كانت صعبة على الجميع ومع ذلك فقد عملت صناعة الرعاية الصحية بكل طاقتها دون كلل أو ملل للتغلب على هذه التحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي الجائحة، ونحن ممتنون كثيراً لكل من أسهم في إخراجنا بسلام من هذه الأزمة، والآن نتطلع إلى المستقبل بكل تفاؤل بفضل التقدم الذي تم إحرازه في هذا القطاع.