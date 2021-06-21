لجنة الشؤون الصحية تنظم 6 زيارات ميدانية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خلال الفترة من 13-20 يونيو الجاري، ست زيارات ميدانية للاطلاع على الخدمات المقدمة في أقسام الصحة النفسية في عدد من مستشفيات الدولة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية.

شارك في الزيارات أعضاء اللجنة سميه عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة: إنه وفقاً لخطة المجلس الرقابية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر وخطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع العام بشكل تفصيلي وشامل، قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية لمستشفيات الدولة، منها: مستشفى الأمل وراشد في إمارة دبي، ومستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان في إمارة الشارقة، ومستشفى الفجيرة في إمارة الفجيرة، بهدف الاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة لمراجعي أقسام الصحة النفسية، والتعرف على التحديات وتقديم التوصيات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بما يتفق مع المعايير العالمية.